Відомий український ведучий і продюсер Юрій Горбунов показав, як провів день з Катею Осадчою та їхнім маленьким сином

Як відомо, найближчим часом у родині українських ведучих очікується поповнення-зараз Осадча чекає на свою третю дитину, яка стане другою для їхнього союзу з Горбуновим. При цьому шоувумен до останнього продовжує працювати, періодично зустрічаючись на зйомках зі своїм чоловіком. Один з таких випадків показав у своєму Instagram Горбунов, пише Politeka.net.

Ведучий показав себе в коридорах одного з українських телеканалів "в очікуванні наради". Пізніше до нього приєдналася і дружина.

"У нас тут загальна фотосесія. І навіть хлопці", - вимовляє на відео Горбунов, демонструючи спочатку Осадчу у вузькій білій сукні, обтягуючій її значний животик, а потім їх маленького сина Івана, який теж опинився з батьками.

Пізніше Осадча залишилася на роботі, а її чоловік з сином провели вечір удвох. Горбунов поділився фото, на якому вони їдять піцу в одному з київських закладів.

"Вечірній візит з Іваном на піцу! Поки мама на роботі не бачить", - підписав знімок ведучий.

"Тато вам не мама, з татом можна все», «Ой, ну копія тато, симпатюля», «смачного», - коментують українці.

Нагадаємо, Осадча з помітно кругленьким животом вразила кадрами на курорті.

Як повідомляла Politeka, Горбунов, який відлетів від вагітної Осадчої, зізнався, про що шкодує.

Також Politeka писала, що Горбунов на спекотній спеці оголосив про важливі зміни в житті.