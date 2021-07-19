Відомий український радіоведучий і ведучий бекстейджу "Голосу країни" Слава Дьомін розповів про свою незвичайну суперечку з Олегом Винником

Як пише Politeka.net, шоумен поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. Дьомін показав спільне фото з кумиром тисяч українців Олегом Винником, фанаток якого називають вовчицями.

Ведучий зізнався, що вони зі співаком посперечалися про те, який варіант знімка більше сподобається українцям – кольоровий або чорно-білий.

"Вовк і лисе плішиве вовченя. До речі, посперечалися з Олегом на ящик пива, яка фотка вам більше сподобається. Перше або друга?",- написав Дьомін.

На фото вони з Винником стоять поруч і пильно дивляться один одному в очі.

Українці не змогли пройти повз цю посаду, і тут же почали коментувати. Судячи з усього, більше людям сподобався кольоровий варіант фото. Залишається тільки гадати, на який зі знімків ставив Дьомін, а на який – Винник.

"Фотка краще та, на яку ви ставили«,» ви як гуси«,» Люблю чб, але в цьому випадку краще колір«,» фотографії вогонь«,» Кожна фотографія, виглядає по-особливому«,» перше фото вогонь", - пишуть люди.

Нагадаємо, замішана в розлученні DZIDZIO Цибульська приголубила Олега Винника.

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