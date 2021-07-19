Для неї це багато значить

Знаменита українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар розповіла про важливу для неї подію

Як відомо, Кухар - не тільки талановита балерина і шоувумен, але ще і директор Київського державного хореографічного училища. Танцівниця намагається гідно виконувати свої обов'язки і дуже піклується про навчальний заклад. Саме йому вона присвятила новий пост у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Балерина розповіла, що 19 липня відбувся старт вступних іспитів на І курс коледжу.

"Сьогодні був один з важливий і дуже відповідальний день навчального року - старт вступний іспитів в I курс (10 клас) Київський державний професійний хореографічний коледж, де я є керівником останній рік. До нас прийшли абітурієнти-нове дихання українського балету... Наше завдання - зібрати на перший курс 30 студентів, кращих з кращих", - розповіла зірка.

Багато хто звернув увагу на те, що Кухар підкреслила, що керівником коледжу вона буде ще тільки рік. Раніше балерина зізнавалася, що на цій посаді на неї намагаються натиснути якісь впливові люди.

"Попереду багато роботи і змін!" ,- підсумувала публікацію танцівниця.



Свій пост Кухар супроводила знімком, зробленим в танцювальному залі. На чорно-білому фото балерина позує в романтичній сукні. Її обличчя виглядає задумливим і трохи сумним.

На пост Кухар відгукнулася знаменита українська актриса Ольга Сумська.

"Як пощастило дітям з таким ректором!", - написала вона.

Шанувальники також почали коментувати публікацію:

"Ікона стилю", "шикарна", "з розуму зійти, яка ж красуня!", "Про кіно тільки не забувайте", "Успіхів вам", - пишуть люди.

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" в невагомому одязі віддалася насолоді в поле.

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" розтанула в обіймах чоловіка-красеня в квітковому полі.

Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" засліпила виглядом у ніжній сукні.