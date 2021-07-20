Українська співачка Соня Кей (Соня Хлябич), яка доводиться племінницею Софії Ротару, продемонструвала фігуру в купальнику
Висхідна зірка вражає не тільки талантом, а й формами, повідомляти Politeka.net. Артистка нерідко демонструє струнку фігуру в найсміливіших нарядах, а цього разу вирішив показати себе в червоному бікіні.
Фото Соня розмістила в своєму Instagram. Співачка позувала на краю басейну, витягнувши підкачані ноги. Красуня відкинула назад голову, ніби отримуючи насолоди від відпочинку.
Геолокацію артистка поставила"Болгарія".
"️️🤗",- написала Соня Кей.
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За 11 годин публікація зібрала понад 1000 лайків і трохи коментарів.
"🤩🤩🤩", "😍😍😍❤️❤️❤️", "красуня!!❤ ️ ", "Наша красуня😍 😍 😍", " любов🔥", " красиво дуже!",- написали користувачі Мережі.
Підкреслимо, сторінка племінниці Ротару тільки набирає популярність, зараз на неї підписані 53,8 тисячі осіб.
Зазначимо, Соня Хлябич народилася у творчій родині-батько, Сергій, був художнім керівником ансамблю "Черемош", в якому співала її мама, Лідія Ротару.
Дівчина зізнається-вона чує закиди, що домогтися успіху їй допомагає ім'я її тітки, Софії Ротару, в той час, як вона сама займається розвитком кар'єри.
Нагадавши, племінниця Софії Ротару спокусливо вигнулася біля басейну
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