Популярна учасниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала миле фото, але нарвалася на критику через зміни в зовнішності

Як повідомляє Politeka.net, учасниця і переможниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова хоч і не змогла знайти свою любов на проекті, зате отримала широку популярність і зібрала безліч шанувальників у своєму Instagram. Нещодавно в соцмережі красуня опублікувала яскраве фото, на якому продемонструвала "нові" губи, проте фоловери не оцінили.

На знімку Даша відобразила себе в цікавій локації. Перед камерою вона з'явилася в білосніжній блузі оригінального крою і засвітила стильну прикрасу зі стразами на шиї. Її довге волосся розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі легкий макіяж і пухкі губи. Схоже, дівчина недавно знову зробила процедуру по збільшенню губ, але її шанувальникам такі зміни в зовнішності не дуже сподобалися.

"З губами перебір. Природні набагато краще. І хто вас підбиває на цю фігню. Дашенька, ти супер у всьому! Не псуй себе", "Зі своїми губами в мільйон разів краще", "Красива, тільки губи начебто знову збільшила", "Даша, ти красуня, але з губами реально перебір", "Ви така красива, але губи реально перебір", "Пельмені", - пишуть в коментарях до фото дівчини.

Нагадаємо, Розповніла Ульянова з "Холостяка" зізналася, скільки важить і показала фото: "Прощай талія".

Як повідомляла Politeka, Ульянова з "Холостяка" з немовлям на руках розповіла про своє щастя: "Мій...".

Також Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" у весільній сукні засяяла в обіймах Олега Кензова: "Ого, яка пара".