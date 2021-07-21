Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як тренується під настановою тренера
Як можна помітити, зірка давно і досить активно веде свою сторінку в соцмережах. При цьому телеведуча не соромиться показати особисте - вона ділиться кадрами з дому, розповідає про свої будні або хвалиться образами з гримерки.
Також артистка розповідає, які смаколики любить поїсти і як потім худне, якщо набирає зайвого.
Зараз Леся Нова приділяє увагу не тільки жаркому відпочинку, але ще і приведення тіла в порядок. Бажаючи підтягнути форми, зірка почала серію активних тренувань з тренером. Не обійшлося і без кумедних кадрів зі спортзалу, де зараз займається Леся.
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У короткому ролику Нікітюк ефектно прокотилася на велотренажері і похвалилася театрально розвіваються локонами. Виглядав невеликий ролик, як частина реклами тренувань в залі, де тепер я буває телеведуща.
Сама Леся вже не раз говорила, що не сидить на дієтах і не має особливих обмежень у харчуванні. Однак деякі продукти вона все таки виключила зі свого раціону. Дівчина не їсть свинину, телятину, картоплю і борошняне. При цьому телеведуча зізналася, що дозволяє собі з'їсти шматочок сала раз на тиждень. Також зірка навіть у відпустці чергує корисні страви, які підбирає спеціально під свій раціон.
Леся також є частим гостем в салонах краси і ділиться результатами роботи з фахівцями.
"Ендосфера, моя третя процедура. Хочу проходити весь курс. Це дуже шикарна підтяжка і антицелюлітна програма. Спочатку я думала, що це маркетинг, але воно працює. Я лежу, а воно працює", - зазначила Нікітюк.
Судячи з усього, процедура приносила їй справжнє задоволення, оскільки артистка навіть ледь не розплакалася.
"Господи, як круто не працювати, лежати... І щоб тебе ось так масажували. О Боже як добре...",- поділилася своїми враженнями телеведуча.
Варто відзначити, що апарат ендосфера спочатку призначався для професійних спортсменів для того, щоб за допомогою інтенсивного впливу на м'язи швидше вивести з них молочну кислоту.
Також процедура допомагала поліпшити венозний кровотік і підвищити м'язовий тонус.
Нагадавши, Леся Нікітюк в одній сорочці і перлах розбурхала образом мавки: "такі чарівні україночки".
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