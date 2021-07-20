Відомий ведучий і екс-учасник шоу "Холостячка" Андрій Рибак показав, як відпочиває зі своєю дівчиною Аліною

Андрій Рибак є українським ведучим на радіо. Також він прославився участю на популярному проєкті "Холостячка". Ведучий активно веде свій профіль в Instagram, де показує, як проводить час зі своєю дівчиною, після того, як на проекті його відкинула Ксенія Мішина. Про це повідомляє Politeka.net.

Цього разу Андрій виклав відео. Він показує, як його дівчина в басейні лежить головою у воду.

"Сьогодні Аліна побила світовий рекорд із затримки дихання під водою. Уявляєте? Вже 13 хвилин! Пишаюся нею, клас" - сказав Рибак на відео.

Під постом ведучий уточнив, що це був жарт і прокоментував це так: "чорний гумор під'їхав! Якщо що, то це просто жарт! Звичайно ж не 13 хвилин, а тільки 2!".

У коментарях шанувальники оцінили жарт і підтримали Андрія: "я просто сміюся з ваших з нею приколів. Ви круті!".

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