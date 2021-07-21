Внучка відомої артистки Софії Ротару Соня Євдокименко потрясла образом на новій фотографії

Як передає Politeka.net, Соня Євдокименко відома як починаюча модель в США, також вона вчиться на дизайнера. Дівчина є родичкою Софії Ротару.

Модель активно веде соціальні мережі. Цього разу вона виклала в Інстаграм нове фото. На знімку дівчина в короткому ніжно-рожевого кольору топі з глибоким декольте і леопардових штанях на високій талії, що відмінно підкреслює її ідеальну фігуру. Образ Соня доповнила громіздкими сонцезахисними окулярами і декількома аксесуарами. Найбільше фотографію прикрашає білосніжна посмішка дівчини.

"Доброго ранку! Прокинулася з почуттям подяки і щастя. Знайдіть хвилинку і подумайте про три речі, за які ви вдячні", - написала під фотографією модель.

Шанувальники дівчини із захопленням відреагували на фотографію і засипали її позитивними коментарями: "Красуня, Сонечка!", "Голлівудська посмішка", "Красива і миленька, удачі тобі".

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