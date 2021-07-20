Українська акторка, зірка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик поділилася новим вайном

Як пише Politeka.net, талановита акторка Таня Песик є однією з найяскравіших представниць українського телебачення. Незважаючи на щільний графік, дівчина встигає вести свій блог в Instagram, де не тільки ділиться особистим, але і записує смішні відеоролики. За актрисою стежать сотні тисяч фанатів.

На новому відео, яке дівчина нещодавно опублікувала в Instagram, Таня спародіювала теперішніх "модниць", які зловживають пластикою. Акторка одягнула яскраво червоне велюрове плаття з вирізом. Образ доповнила туфельками на шпильках та червоною сумочкою. Таня навмисне зробила великі сідниці та груди та намалювала завеликі губи.

"Коли зустрів свою мрію 😂😂😂", - сміється дівчина.

Гумористичне відео дуже сподобалося фанам акторки.

" Я вмерла😂😂", "Це клас!👏👏👏😂😂😂😂", "Шедевр!", "Ви класнючі", "Обожнюю ваші відосики", "Танічкаа і Тарас як завжди the best🔥", " дівчата тримайте себе в руках ,не треба усе в собі різати , вставляти , колоти,міра повинна бути однозначно .❤️", "Правда про теперішніх так званих красунь!!! Дівчата ви такі гарні не робіть з себе опудал бо це🤦‍♂️", - пишуть фани.

Раніше Politeka писала, що зірка "Жіночого кварталу" в міні-спідниці розтанула в обіймах "папіка": "Обожнюю цього чоловіка".

Нагадаємо, що красуні з "Жіночого кварталу" влаштували в Туреччині бійку, дружина Кошового встигла зняти: "Я тобі, знаєш, що зроблю...".

А ще Politeka повідомляла, що брюнетка з "Жіночого кварталу" здивувала волохатим торсом без фільтра: "Таня, що ти твориш".