Український гурт Go_A, який посів п'яте місце на Євробаченні-2021 та переможець конкурсу італійський колектив Måneskin підготували шанувальникам подарунок

Як розповіла солістка Go_a Катерина Павленко, музиканти, як і обіцяли, записали дуетну пісню, пише ТСН.

За словами Павленка, композиція вже готова, тепер справа за звукозаписними компаніями, згоди яких зараз і очікують.

"Пісня, над якою ми співпрацювали з Måneskin, готова, ми просто чекаємо згоди відповідних звукозаписних компаній", - сказала Павленко.

Подробиці щодо композиції поки не повідомляються.

Відзначається, що це перший випадок, коли італійський представник на "Євробаченні" співпрацював з артистом іншої країни після конкурсу.

Як відомо, між 32-річною Павленко і 22-річним лідером Måneskin Даміано Давидом виник цікавий зв'язок. Шанувальники навіть запідозрили роман, за співачка каже, що вони з солістом Måneskin швидше як брат і сестра.

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