Популярна співачка і учасниця групи "ВІА Гра" Ксенія Попова здивувала відвертими фото

Українська виконавиця Ксенія Попова відома як учасниця шоу " Х-Фактор "і одна з нового складу групи "ВІА ГРА". Про це повідомляє Politeka.net.

Дівчина активно веде соціальні мережі. На цей раз у своєму профілі в Instagram вона поділилася інтимними фотографіями. На кадрах з фотосесії Ксенія у відкритому чорному купальнику, який ідеально показує її шикарну фігуру. На купальнику шнурівка додає ще більшої відкритості і виділяє форми дівчини.

"Ого, ви не знаєте де з нею можна познайомитися", пише жартома співачка.

Шанувальники Ксенії бурхливо відреагували на серію таких знімків і засипали її компліментами: "Жарко стає", "вогонь", "Вау", "Ксюша, яка ви красуня".

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