Зірка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик показала відео зі зйомок
Як повідомляє Politeka.net, Тетяна Песик є популярною актрисою з "Жіночого кварталу".
Дівчина активно веде соціальні мережі. На цей раз Тетяна в Instagram показала як проходять її зйомки. На відео дівчина в короткій сукні кольору фуксія, надітим на футболку і громіздкі черевики, які підкреслюють її зухвалий образ. У якийсь момент на неї виливають відро з водою.
"Люблю коли наді мною знущаються на знімальному майданчику", пише актриса.
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Користувачі Мережі з ажіотажем прокоментували Відеоролик Тетяни: "Капець мазохист", "Клас, вже чекаю цей сезон", "Це роль лайлива?, "Таня, біжи", "Водичку хоч теплу набрали?", "Ранковий душ нова версія", "Ви прикольна", "Ці серії будуть в стилі першого сезону? А чому не захотіли знімати свій повноцінний серіал, без Країни У, як 2,3,4 сезони".
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