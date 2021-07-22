Відома співачка Оля Полякова вирішила похвалитися своїм шикарним заміським особняком, де живе з чоловіком і дочками

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Оля Полякова, яку називають суперблондинкою українського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так, нещодавно в сторіс артистка вирішила похвалитися шанувальникам своїм розкішним особняком, показавши відео зовні і всередині.

Спочатку Оля зняла на телефон територію свого маєтку біля водойми, на якому пришвартовано судно. Там є причал, красиві доріжки і багато зелених насаджень. Потім вона з телефоном в руках підійшла до своєї лазні і показала, як там все облаштовано всередині, ще й холодну купіль показала, в яку пірнає після перуки.

Схоже артистка тільки вийшла з цієї лазні, вона в довгому затишному халаті відбивається у вікні і розповідає про все, що видно на відео. "Круто, хлопці", - каже Полякова, стоячи біля своєї купелі.

Також зірка показала інтер'єр будинку всередині - зі скляними стінами, панорамними вікнами, каміном і затишними меблями. В кінці Оля "запросила" глядачів на кухню і показала свою розкішну вечерю. За словами співачки, після лазні вона дуже голодна, так що їсть багато і ситно.

"Після лазні я зазвичай дуже голодна. Це все я їла сама. Плов, голубці, суп з перловкою, баклажанова ікра, і звичайно ж, власного приготування хліб", - каже артистка, демонструючи свій накритий стіл.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова презентувала епатажний кліп на пісню "доросла дівчинка", в якому багато чого витворяла – від клонування себе до ковтання палиці ковбаси. Треба сказати, що шанувальники дуже неоднозначно відреагували на нову відеороботу зірки – хтось в захваті від її творіння, а хтось нещадно критикує. Також думки фанатів розділилися від відносно нового образу Олі в кліпі - вона постала з короткою стрижкою "під хлопчика" з кумедним ірокезом, і хизується в кліпі в яскравому леопардовому комбінезоні.

Нагадаємо, Полякова в костюмі з одних блискіток розлютила українців своїм виступом: "Одне і те ж десять років!".

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