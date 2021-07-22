Внучка відомої артистки Софії Ротару Соня Євдокименко поділилася новим відео

Соня Євдокименко починаюча модель. Дівчина вчиться на дизайнера. Також є онукою української естрадної співачки Софії Ротару. Зараз 20-річна дівчина живе і навчається в Нью-Йорку, США. Про це повідомляє Politeka.net.

Дівчина часто ділиться фотографіями в соціальних мережах. На цей раз вона порадувала новим відео в Instagram. Як відомо, нещодавно модель повернулася з курорту. На відео дівчина в ніжно-рожевому костюмі, який складається з топа з відкритими плечима і короткими шортиками. Комплект складається з напівпрозорої тканини, яка просвічує вигини ідеальної фігури.

"Добре повернутися", заявляє Соня Євдокименко.

Публікація набрала більше 2 тисяч переглядів за кілька годин. Шанувальники моделі засипали її компліментами.

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