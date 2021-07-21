Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі вразила зовнішністю своїх шанувальників
Анджеліна Джолі з ранніх років знімається у фільмах, передає Politeka.net. Особливу популярність зірці принесли фільми про героїню з коміксів Лару Крофт і Джейн Сміт в бойовику "Містер і місіс Сміт".
Хоча ці картини були зняті вже багато років тому, фанати продовжують стежити за життям і творчістю актриси.
Шанувальники нерідко згадують образи артистки на червоних доріжках, які наробили шуму.
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Так, в одній з фан-груп опубліковане фото актриси, зроблене на церемонії BAFTA Awards 2014. Тоді Анджеліна прийшла в "чоловічому" класичному чорному костюмі з білою сорочкою від Saint Laurent, навмисно недов'язаний метелик завершив образ.
Красуня заворожила зовнішністю, підкресливши очі чорною підводкою.
"Любов - це коли ви бажаєте всього найкращого людям, яких любите, коли ви ставите їх інтереси і благополуччя вище власних. Завжди", - написали автори поста.
За чотири години публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів:
"Мила👏 👏 👏", "Супер ❤❤❤👍👍👍❤❤❤👍👍👍❤❤❤👍👍👍❤", "Джолі завжди виглядає дуууже розумною і гарячою, люблю", "красива жінка🙌 🔥 😍", "як красиво😍 😍", "просто красиво ❤️".
Нагадаємо, що Анджеліна Джолі здивувала зовнішністю зблизька, видно всі зморшки
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