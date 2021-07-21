Відома українська співачка Камалія вразила шанувальників фатальним образом у чорному боді

Минулого місяця артистка випустила чуттєвий кліп на пісню «Танцюю», який відразу ж полюбився українцям. Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram співачка вирішила показати ближче один з образів з цього кліпу.

Так, на новому фото співачка постала перед глядачами в фатальному чорному вбранні. На ній був боді з щільної тканини з обробкою у вигляді тонких ланцюжків під грудьми і на стегнах, а також щільні чорні лосини і черевики. Доповнювали образ Камалії напівпрозора накидка на плечах і чокер на шиї.

На фото співачка сиділа на столі, млосно закинувши назад голову.

"А ви вже подивилися відеокліп "Танцюю"? Скоро виходить remix", - повідомила своїм шанувальникам Камалія.

Її фанати тут же відреагували на публікацію.

"Мені особисто сподобався. Чекаю нових кліпів", "Фото вогонь!", "Так! Наживо", "Браво", - пишуть люди під знімком співачки.

Зазначимо, що Камалія одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром. Враховуючи їх загальний фінансовий стан, багато хто називає знаменитість найбагатшою співачкою України.

Нагадаємо, найбагатша співачка України Камалія показала чоловіка-мільярдера в національному костюмі.

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