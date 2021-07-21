Популярна артистка "Дизель шоу" Вікторія Булітко приспустила сукню на кухні, звернувшись до шанувальників

Не так давно гумористка вакцинувалася, після чого протягом тижня обігравала цю ситуацію в жартівливій формі. Так, днями Булітко показувала, як» отримує сигнали з космосу " і встановлює контакт з інопланетянами.

Однак, зараз артистка вже завершила цю серію, і повернулася до своїх звичайних постів. Як пише Politeka.net, у новій публікації в Instagram Булітко вирішила показати, як проводить літній вечір на кухні.

На знімку гумористка позує з келихом в руках на тлі кухонних шафок. На ній спокусливе червоне плаття на тонких лямках і з глибоким декольте. Судячи з усього, Вікторії було занадто жарко, тому вона без всякого сорому приспустила суконь, відкривши вид на мереживний чорний ліфчик під ним. На голові у артистки була зав'язана Біла Косинка в чорний горошок.

На фото Булітко завмерла в мрійливій позі, задумливо дивлячись вгору.

"Добрий вечір!))) Фільм або серіал? Що зараз нового цікавого? Хто що дивився? Порадьте глянути чогось такого?", - звернулася до шанувальників зірка.

При цьому вона сама поставила під своїм фото сердечко.

"сама себе не похваліть - ніхто не похвалить", - зазначила під її коментарем фанатка.

Шанувальники тут же почали коментувати фото.

"Вікторія яка ви красива просто вогонь", "Красотулька", "Сонечко Привіт", "красуня, як завжди", - пишуть люди.

Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" здивувала заявою після своєї вакцинації.

Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель шоу" вразила новими кадрами після вакцинації, що зараз з артисткою.

Також Politeka писала, що з Булітко з "Дизель шоу" продовжує відбуватися чортівня після щеплення від ковіда.