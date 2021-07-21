Популярна українська співачка Наталя Могилевська поділилася особливо приємним спогадом зі зйомок шоу "МастерШеф. CELEBRITY"

Не так давно артистка приєдналася до інших українських зірок, які взяли участь у кулінарному спецпроекті, ведучим якого став Ектор Хіменес-Браво. У новому пості на своїй сторінці в Instagram Могилевська вирішила показати шанувальникам, якого друга вона завела під час зйомок. Про це пише Politeka.net.

Співачка показала фото, на якому вона позує з милою маленькою собачкою на руках. Зірка була одягнена в стильну чорну блузу в білий горошок, а її образ доповнював ефектний макіяж з акцентом на очі.

"Напередодні "МастерШеф" з моєю участю переглядала фото і знайшла цю, наймилішу. Собаку звуть Лупіта. Думаю, вам буде нескладно зрозуміти, хто її господар", - підписала знімок Могилевська.

Інтрига протрималася недовго, адже в коментарях українці відразу ж відгадали, що цей собака належить Ектору.

"Милашка", "обидві милі", "шикарна дівчинка", "це Ектора любимка. Я бачила як вона носиться по дому). Прикольна мала", "таке відчуття, що перука, а не справжнє волосся", "Ах, яка сеньйорита гав-гав", - пишуть люди.

Нагадаємо, НП сталася з Могилевською біля входу на знімальний майданчик «Співають всі».

Як повідомляла Politeka, Могилевська вразила фігурою в блискучій сукні з декольте до самого пупка.

Також Politeka писала, що Могилевська та Приходько публічно посварилися на шоу "Співають всі!", подробиця.