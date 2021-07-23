Співачка і актриса Дженніфер Лопес опинилася в центрі уваги, відновивши роман з Беном Аффлеком

Не так давно фотграфи відобразили на перших прогулянках зоряну пару. Тепер Дженніфер Лопес і Бен Аффлек серйозно ставляться до свого роману, який почався знову. За словами анонімного джерела, закохані дуже дорожать один одного і не хочуть розлучатися, про це повідомляє видання People.

Варто відзначити, що раніше пара вже зустрічалася в далекому 2002 році і навіть планувала зіграти весілля. Але за пару днів до одруження закохані несподівано передумали і все скасували, відмовляючись коментувати подію. Заручини були розірвані і більше Аффлек з Лопес не зустрічалися.

Тепер же, за словами аноніма, Аффлек "дуже щасливий" з Лопес і радий бути з нею разом.

"Вони хочуть зробити все можливе, щоб це спрацювало», - так висловлюється Інсайдер. При цьому діти Лопес-син Макс і дочка Емма почали знайомство з чоловіком, «все, здається, йде гладко».

Зараз Лопес і Аффлека все частіше можна помітити на прогулянках під час романтичних побачень. Нещодавно пара прогулялася по людних вулицях, тримаючись за руки і насолоджуючись товариством один одного.

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