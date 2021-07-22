Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі порадувала стилньим цибулею на заході

Більше двадцяти років Джолі є послом доброї волі ООН, а останнім часом її можна помітити на публіці тільки під час благодійних заходів. Причому на рідкісних фото Джолі нарешті побачили не тільки без маски, але ще і в новому відкритому сарафані, що показав фігуру стрункої Анджеліни у всій красі.

У Мережі вже активно публікують фото з заходу, адже актрису останній раз бачили в яскравому образі тільки на день народження.

До слова, зірку нерідко критикують за її надмірно консервативний стиль у звичайному житті, але сьогодні їй вдалося підкорити ніжним образом з довгою сукнею.

У світлому вбранні з відкритими плечима і мінімальним декольте зірка виглядала помітно молодше звичайного.

"Анджеліна сьогодні на першому випуску слухачів програми" Жінки за бджіл». На Заході вона вручила дипломи. Це сталося на бджолиній фермі Сент-Бом при обсерваторії французької апідології в Ла-Гарньер, Мазог, Франція» - сказано в підписі до кадрів.

"❤️🔥 😍ти як завжди виглядаєш шикарно; Енджі знову в справі👏 👏; її сяйво повернулося. Я люблю цю дівчину з її перших гуманітарних занять. Непроста робота. 🙌 » - відповіли фанати.

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