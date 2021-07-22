Популярна учасниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова відповіла на негативні коментарі під новим фото

Даша Ульянова звикла бути в центрі уваги після перемоги на проекті в одному з сезонів. Причому не тільки фінал і розставання в житті дівчини вийшли скандальними. І хоча Ульянова запевняє, що вже давно не збільшує губи, їй ніхто не вірить і часто критикує за неприродну форму губ.

Після того, як під одним з нових фото Дашу розкритикували, вона поспішила виправдатися і висловити свою думку, адже до цього після потоку негативу вона не змогла стримати сльози і засмутилася.

"Друзі, Я не плачу, просто дивуюся придуркам. З губами не робила нічого 1,5 року. Але не потрібно ображати людину через його зовнішності. Я не уявляю, що терплять деякі люди», - написала Даша під фото.

Примітно, що максимально збільшені губи через надлишок гіалуронової кислоти в формі щільного гелю можуть триматися більше, ніж рік, а при накопиченні тримати форму ще більше, тому і без підколювання губ форма буде неприродною. Саме це і засудили користувачі.

Ось що писали дівчині під останнім постом в Instagram:

"З губами перебір. Природні набагато краще. І хто вас підбиває на цю фігню. Не псуй себе", "зі своїми губами в мільйон разів краще", "красива, тільки губи начебто знову збільшила", "ви така красива, але губи реально перебір", "пельмені", - пишуть в коментарях до фото дівчини.

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