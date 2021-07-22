Екс-учасник програми "Холостяк" Микита Добринін поділився новим сімейним знімком

Телеведучий і колишній учасник проєкту "Холостяк" Микита Добринін і його дружина Даша Квіткова нещодавно оголосили про народження сина. Хлопчика назвали Лев. "Холостяк" активно веде свої соціальні мережі і ділиться з шанувальниками тим, що відбувається в його житті. Про це повідомляє Politeka.net.

Цього разу телеведучий показав нове портретне фото. На знімку вся сім'я - Микита, його дружина Даша і син Лев. Подружжя дивляться один одному в очі, а між ними сплячий новонароджений малюк.

"Жінка краще чоловіка розуміє дітей, але чоловік більше дитина, ніж жінка».



Ніцше Так сказав. Згодні?", цитує ведучий.

Шанувальники зачаровані знімком і засипали Микиту позитивними коментарями: "Скільки ніжності і подяки в погляді", "Яке миле фото", "Неймовірні! А філософія цієї фрази з глибоким змістом".

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Politeka розповідала, Микита Добринін і переможниця "Холостяка" стали батьками і показали обличчя малюка: "Ми герої"





