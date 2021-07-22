Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька показала, як виглядає після ДТП

Подробицями телеведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Соломія Вітвіцька запевняє, що почувається добре. Після ДТП їй кілька разів зробили КТ і МРТ. Згідно з обстеженням, у неї немає ніяких внутрішніх пошкоджень.

Але оскільки зірка вдарилася лобом, і гематома велика, то лікарі попередили, що з часом вона опуститься і навколо очей будуть синці. Так і сталося. Тому, що ведуча вийшла в ефір, гримерам довелося гарненько попрацювати. Результат їх роботи захоплює.

"Ого) круто, гримерам респект", "якнайшвидшого одужання Обним обіймаю тебе", "Прекрасна❤ Нехай всі наслідки швидко йдуть на спад і ніколи нічого схоже не трапляється на шляху", "Здоров'я вам і подрузі!!! Будьте обережні на дорогах», «сонечко, ти переможець", "добре, що живі, дівчатка. Всього хорошого вам", "Ох, кожен раз дивлюся і серце стискається. Нехай заживає швидше", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, ДТП з телеведучою сталося вночі на вулиці Набережно-Рибальська в Києві. Мікроавтобус Chevrolet, в якому знаходилася Солімія, влетів під самоскид, який різко загальмував перед ним. В аварійній ситуації звинувачують скутериста, який нібито підрізав вантажівку, але він свою провину заперечує.

За кермом мікроавтобуса була подруга Вітвіцький, вона зламала ногу. У момент зіткнення телеведуча перебувала на задньому сидінні, вона вдарилася головою об сидіння. Обох жінок госпіталізували.

Нагадаємо, Вітвіцька після хворобливого розлучення отримала пропозицію руки і серця.

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