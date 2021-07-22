Українська модель Єлизавета Ястремська, яка стала "Міс Україна Всесвіт 2020", показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Ястремська стала популярною українською моделлю, перемігши на конкурсі "Міс Україна Всесвіт", що проходив минулого року. За красунею стежать десятки тисяч фанатів з усієї України. І дівчина намагається не розчаровувати фанатів, постійно публікуючи новий контент в Instagram.
На новому фото Ястремська здалася в наряді з вирізом на грудях. Красуня ще рукою відтягнула одяг, демонструючи розкішне тіло.
"Коли ви починаєте усвідомлювати, ви стаєте дійсно чутливими до енергій.
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Я можу не знати багатьох речей, але я знаю енергію. Я знаю, коли це справді, я знаю, коли це дивно, і я знаю, коли це змінюється", - написала Ястремська в Instagram.
Фанати відразу почали коментувати: "Приголомшлива", "ти приголомшлива", " простіше кажучи, спасибі за те, що Ви були кращими, що було, є і коли-небудь буде. Ви єдині у своєму роді і особливі, яку ніхто ніколи не зможе відтворити".
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