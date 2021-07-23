Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі взяла участь у благодійному заході

Вчора в мережі з'явилися кадри з важливого заходу, на якому з'явилася Анджеліна Джолі, вперше за довгий час показуючи себе в різних образах і без маски. Так, в якості посла доброї волі ООН зірка прилетіла до Франції.

Як виявилося, будучи представником організації "Women for Bees", Анджеліна повинна була бути присутньою на спеціальному заході. Цього разу вона вважала за краще одягатися в спеціальний костюм, коли відвідувала пасіку на території французької обсерваторії апіології.

Після цього артистка була відображена вже в іншому образі-ніжному нюдовом плаття без відкритого декольте, але з тонкими лямками. Приталений силует зробив фігуру знаменитості ще краще.

"Діва, настільки прекрасна, як і раніше; Джолі як і раніше ідеальна, як на мене; Не можу відірватися😍 😍; красива і чудова жінка 😍 навіщо така красива?; Унікальний образ!; Чудова жінка і актриса 😢я б хотів познайомитися з цією жінкою», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі здивувала зовнішністю зблизька, видно всі зморшки

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі спопелила поглядом, підкоривши хижою красою

Також Politeka писала, що Джолі в чорному ліфі і шортиках заінтригувала жарким видом на пляжі