Колишня солістка дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха показала свою ідеальну форму цього літа

Популярна виконавиця після розпаду групи почала успішну сольну кар'єру і вже порадувала шанувальників кадрами з виступів у нових образах. Зараз Вікторія вирішила також приділити час собі, тому вирушила на відпочинок.

Кадрами з відпустки Вікторія поділилася на своїй сторінці в Instagram, підкорюючи зовнішнім виглядом в темному купальнику на маленьких зав'язках. Незважаючи на простий дизайн купальнику, Смеюхе вдалося справити враження на фанатів. Засмагла і підтягнута фігура, на їхню думку, виглядала і справді чудово.

"Деякі люди-як хмари. Як підуть, відразу такий відмінний день ... 😈 😛 " - жартівливо написала співачка під знімком.

Фанати відреагували відразу:

"Віка! Ну даєш😂; чудова❤; шикарна😍 😍; Wow! Зірка Сходу!❤ ️ Сказано; сказано в точку🔥; засмага суппер!!!👍👍; Бом 🌥️бично; Ого, красиво!🔥 ; Ахахахах, клас коммент. Красуня😍 🔥; Східна цариця😍; божественна!».

Нагадавши, екс-солістка "НеАнгелів" Смеюха посвітила стрункими ніжками в міні-шортах і дала пораду українцям.

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