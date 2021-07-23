Українська співачка, ексучасниця популярного гурту "Віа Гра", Надія Мейхер розповіла фанатам, що збирається у відпустку

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер – популярна українська співачка, яка стала солісткою ВІА Гра ще в двохтисячному році під псевдонімом Надя Грановська. У 2011 Надія пішла з групи та зайнялася сольною творчістю. Красуня також випускає одяг власного дизайну, у якому часто ходить сама. Співачка також активно веде соціальні мережі, де ділиться найцікавішим з відданими фанатами.

Так, цього разу жінка зізналася, що майже два роки працювала без відпочинку, тому запланувала масштабну відпустку.

У передчутті довгоочікуваного відпочинку ...) 💃🏻💃🏻💃🏻 Майже два роки з проєкту в проєкт (кіно, телебачення, творча майстерня @meiherbymeiher 🖤, гастролі, Опера)) ... Тепер можу дозволити собі відпустку 😂, - пише зірка.

Шанувальники зірки підтримали таке її рішення та побажали хорошого відпочинку.

"Гарного відпочинку 👏👏👏❤️❤️❤️", "Надя, ви красуня! Люблю Вас", "Відпочинок потрібен для тіла й душі 😀", - пишуть фанати.

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