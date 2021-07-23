Відомий український шеф-кухар і телеведучий колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво відверто розповів про своє минуле і важкий період у житті

Суддя і ведучий популярного шоу «Майстер Шеф» поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

У ньому Хіменес-Браво вирішив розкрити, як він жив до того, як стати знаменитим. Шоумен зізнався, що такий формат постів для нього незвичний, проте зараз він відчуває в ньому потребу.

"Я з простої, бідної сім'ї в місті Букараманга, що в Колумбії. Я найменший зі своїх братів і сестер, і поки всі були в університеті, я готував вдома...вже з 3 років я почав допомагати з їжею мамі", - згадує Ектор.

За його словами, після школи він вирішив присвятити своє життя готуванню і піти вчитися на кухаря, проте його батьки цьому не зраділи.

"Вони дуже негативно сприйняли мій вибір і сказали, щоб я сам заробляв собі на життя, це змусило мене піти з дому. Просто в ті роки, кухар вважалася поганою професією, гірше нікуди. Так як тепер я не жив з батьками, Я зняв куточок і матрац, на якому тільки спав", - розповідає шеф-кухар.

Він почав працювати посудомийником в готелі, спостерігаючи за роботою кухаря. Пізніше той направив його на спонсорську програму від готелю, яка дозволила Ектору вступити в хорошу академію, щоб навчатися кулінарії.

Звідти Хіменес-Браво відправився працювати в найнебезпечніше місто Колумбії, де жив Пабло Ескобар. Там з ним сталося щось таке, що поставило під загрозу життя шоумена, проте подробиці Ектор пообіцяв розкрити пізніше.

Нагадаємо, Могилевська на зйомках "МастерШеф" засвітила ефектну подружку Ектора.

Як повідомляла Politeka, Ектор Хіменес-Браво засвітив двох красунь, з якими розважається у вихідний.

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