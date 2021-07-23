Популярна українська співачка Оля Полякова похвалилася успіхами своєї дочки Маші, яка дала концерт з власною рок-групою
Як відомо, 16-річна Маша Полякова не тільки активно веде свою сторінку в Instagram і знімається у фотосесіях, але і досить давно демонструє інтерес до музики. Як стало відомо, дівчина встигла зібрати власну групу, яку вони з друзями назвали "Шви". Підлітки довго репетирували, і вирішили провести свій перший концерт. Кадрами їх виступу поділилася в Instagram Полякова-старша, повідомляє Politeka.net.
Сама співачка розповіла, що це був перший в житті Маші концерт, який пройшов в рамках «тусовки Тік-Токерів», як висловилася Полякова.
На кадрах юна дівчина в компанії своїх одногрупників виконує власні пісні, а її мама в натовпі вигукує "Давай-давай!".
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Втім, враження українців від виступу Полякової-молодшої виявилися вельми неоднозначними.
"Кров з вух", "що то народ злий, немає що б потримати дитину за сміливість вже можна сказати Маша молодець", "Люди злющие і заздрісні! Маша, нікого не слухай!", "Просто жахливо!", "Till Lindeman нервово курить в сторонці", "якби не мама - її б там заплювали", «повна маячня", "дівчинка молодець, що пробує себе. Але це не пісні, це нескромні крики", - пишуть люди.
Нагадаємо, Оля Полякова відправила молодшу дочку в табір з туалетом на вулиці.
Як повідомляла Politeka, юна дочка Полякової в купальнику засвітила відпочинок на білосніжній яхті.
Також Politeka писала, що дочка Олі Полякової похвалилася п'ятою точкою на тлі маминої яхти.