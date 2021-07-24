Актриса Ксенія Мішина та Олександр Еллерт зважилися кардинально змінити імідж

Як передає Politeka.net, кадрами комік і артистка поділилися на своїх сторінках в Instagram.

Новина про те, що Ксенія Мішина розлучилася зі своїм коханим – переможцем першого сезону шоу "Холостячка", приголомшила багатьох.

Після проекту вони жили разом і регулярно ділилися приємними моментами, проведеними разом.

Актриса зазначила, що ініціатором розриву була вона.

Через кілька тижнів після розставання Мішина повернулася до роботи - вона візьме участь у новому проекті, але так і не назвала його. Актриса почала говорити тільки українською мовою і показала кадри з гримерки.

"У цьому щось є. Мені подобається", - поділилася Ксенія, показавши себе в незвичайному образі.

Через кілька годин і Олександр Еллерт опублікував кадри свого перевтілення.

До процесу він підійшов більш креативно.

"Зроби мені так само, як у Івана Драго. Такий майданчик, щоб кукурузники могли сідати", - звернувся Олександр до майстра.

Не обійшлося і без жартівливих фото, на яких колишній "Холостячки" постав в образі "старого металюги" і навіть лисим.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина в чорній сукні показала, як змінилася після розставання з Еллертом

А ще Politeka писала, що колишній обранець Мішиної Еллерт напросився на підтримку прихильниць після розставання

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