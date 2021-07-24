Відома співачка Світлана Лобода показала яскраве фото з прогулянки в незвичайному образі

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка Світлана Лобода, яка вже багато років будує кар'єру в російському шоу-бізнесі, часто радує фанатів яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу зірка, яка нещодавно відвідала українську столицю Київ, поділилася чарівним кадром з прогулянки в цікавій локації.

Як видно, на новому фото Світлана позує в довгих і широких жовтих штанях, які нагадують шаровари, і у вузькій строкатій кофтині, а на плечі тримає куртку. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і втомлений вигляд.

У підписі до фотографії Лобода загадково написала: "Чи думаєш про мене". Користувачі тут же почали коментувати знімок артистки: "Красуня", "Думає. Вогонь-штани, мій улюблений колір", "Класні штани. Де такі купити?", "Сонечко світи нам", "Ідеальна", "Мені терміново потрібні такі ж штани", "Постійно про вас думаю", "Дівчина-сонце".

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