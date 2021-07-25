Українська продюсерка й колишня дружина репера Потапа Ірина Горова опублікувала цікаві кадри з відпочинку

Як пише Politeka.net, 43-річна співзасновниця продюсерського центру Mozgi Entertainment, CEO та генеральна продюсерка групи компаній MOZGI GROUP Ірина Горова з батьками та дітьми полетіла на відпочинок у Грецію, звідки ділиться з шанувальниками цікавим контентом.

Ірина Горова розповіла, що дуже рада, що поїхала відпочивати з батьками та дітьми. Вони насолоджуються компанією один одного, сперечаються, розповідають про свої цінності, ностальгують, жартують і діляться спільними переживаннями.

Ірина Горова, наташа Горова

Так, цього разу в своєму Instagram Ірина опублікувала чергову серію кадрів, як вона з сім’єю гуляють вузенькими вуличками Греції. Для прогулянки продюсерка вибрала довгу літню сукню пісочного кольору, а її донька Наташа вбралася в білу рубашку та топ і рожеву коротку спідницю. Зауважимо, що для фото прийомна дочка Потапа вибрала не дуже вдалий ракурс, адже на ньому видно її спідню білизну.

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"Так добре на відпочинку 🌸 Мікро вулички, магазинчики, ресторани, вечірні посиденьки, щасливі батьки і дітки) Такі дні наповнюють на багато тижнів вперед, перезавантажують, дозволяють подивитися на багато по іншому", - написала Ірина.

Зауважимо, що образ продюсерки відразу занепокоїв фанатів. Їм здалося, що Горова вагітна.

"Вибачте, в вагітна?", "Одяг такий, ніби вагітна", "Красотка 🔥🔥🔥", - пишуть фани.

Раніше Politeka писала, що ексдружина Потапа Горова в міні-бікіні показала, що втратив її колишній: "Браво, Іра!".

Нагадаємо, що колишня дружина Потапа Горова в яскравому бікіні похвалилася стилем: спекотне фото з Греції.

А ще Politeka повідомляла, що прийомна дочка Потапа вразила фігурою, як у Кардашьян, поділившись секретом: "Хотіла вам показати...".