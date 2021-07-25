Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі після заходу показала, як помолодшала

Шанувальники захоплюються зовнішністю Джолі навіть незважаючи на критику артистки в минулому за знеможений і втомлений вигляд. Зараз, щоб показати, що вона відновилася, набрала вагу до норми і добре себе почуває, зірка з'явилася на декількох благодійних заходах в менш консервативних нарядах, ніж зазвичай.

Ніжні образи викликали фурор, а сяюча шкіра обличчя знаменитості викликала масу питань, адже в'ялості і провисання на щоках у зірки знову пропало. Схоже, артистка добре попрацювала над собою, щоб повернути статус найкрасивішої жінки в Голлівуді.

Примітно, що в цілому зірка почала доглядати за шкірою рано, ще в підлітковому віці. Як виявилося, зірка любить різні методи чисток і омолодження шкіри без уколів краси, нерідко зірка користується лазерною терапією.

"Не хвилюйся ні про що, ми готові були чекати повернення; знову сама ідеальна з нами; Моя королева; хіба це реально; чудова і смачна простота, таку не прогоріруешь» - пишуть під фото артистки.

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