Зірка розкрила, як її дитина вирішила присвятити себе монастирю

Відома українська співачка Ніна Маітвієнко розповіла про долю свого старшого сина

Артистка у 24 роки вийшла заміж за художника Петра Гончара, від якого народила трьох дітей - синів Івана та Андрія, і дочку Антоніну.

Ніна Матвієнко в інтерв'ю каналу "Україна" розповіла про долю свого старшого сина, Івана, який став ченцем. За її словами, хлопець давно готував батьків до того, що віддасть себе церковним справам.

Іван з молодшим братом і з групами їздив в монастирі. Матвієнко зазначила, що вони з чоловіком благословили сина, а якби вони цього не зробили, то він би не пішов у монастир.

Співачка каже, що віра її сина сильна і, можливо, саме тому у них в родині все добре, всі живі і здорові.

Зараз Іван бере участь у реставрації старовинного храму. При цьому Ніна Матвієнко допомагає у відновленні архітектурного пам'ятника матеріально.

Зазначимо, інші діти артистки пов'язали себе з творчістю. Андрій - художник, так само як його дід і батько, а Тоня Матвієнко - відома співачка. Остання виступає з 10 років.

У 17 років Тоня вперше стала мамою, а в 35 - вона народила другу дочку від чоловіка, артистка Арсена Мірзояна.

Зараз Тоня продовжує виступати, виконуючи пісні в народному стилі.

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