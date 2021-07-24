Відома українська співачка Анастасія Приходько показала як проводить час вдома
Відома виконавиця не так давно стала багатодітною мамою. З появою на світ третьої дитини Анастасія стала вести себе більш відкрито.
Співачка раз у раз викладає різні відео і фото в Instagram, а також розповідає про будні багатодітної матусі, передає Politeka.net.
Не соромиться Приходько себе показувати з іронічного боку.
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Так, на вихідних співачка вирішила відпочити і розслабиться у дворі будинку, де вона живе з сім'єю.
Співачка влаштувалася на галявині з келихом в руці, проте їй завадив домашній вихованець – собака на прізвисько Голда.
Анастасія вирішила влаштує фотосет зі своєю улюбленицею.
На кадрах видно, що проведення часу зі своєю собакою приносить співачці величезне задоволення.
"А так все добре починалося 😂 😂 😂 але, Голда вирішила по-своєму🙈 😅а взагалі, я вважаю, що почуття гумору просто необхідно для адекватного сприйняття дійсності! А ще для того, щоб згладжувати будь-які конфлікти?",- написала вона.
Фолловери вже відреагували на побачене.
"Гумор-наше все 🔥❤️😍"
"Класна собака що за порода?"- пишуть в мережі.
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