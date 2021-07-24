Відома українська співачка Анастасія Приходько показала як проводить час вдома

Відома виконавиця не так давно стала багатодітною мамою. З появою на світ третьої дитини Анастасія стала вести себе більш відкрито.

Співачка раз у раз викладає різні відео і фото в Instagram, а також розповідає про будні багатодітної матусі, передає Politeka.net.

Не соромиться Приходько себе показувати з іронічного боку.

Так, на вихідних співачка вирішила відпочити і розслабиться у дворі будинку, де вона живе з сім'єю.

Співачка влаштувалася на галявині з келихом в руці, проте їй завадив домашній вихованець – собака на прізвисько Голда.

Анастасія вирішила влаштує фотосет зі своєю улюбленицею.

На кадрах видно, що проведення часу зі своєю собакою приносить співачці величезне задоволення.

"А так все добре починалося 😂 😂 😂 але, Голда вирішила по-своєму🙈 😅а взагалі, я вважаю, що почуття гумору просто необхідно для адекватного сприйняття дійсності! А ще для того, щоб згладжувати будь-які конфлікти?",- написала вона.

Фолловери вже відреагували на побачене.

"Гумор-наше все 🔥❤️😍"

"Класна собака що за порода?"- пишуть в мережі.

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