Музикант і актор Дзідзьо (Михайло Хома) поділився кадром з виступу

Як повідомляла Politeka.net, Дзідзьо відомий український співак та актор комедійного жанру. Артист прославився однойменною групою "Dzidzio" будучи в ній солістом. У 2016-му році група розпалася і тепер Михайло виступає як сольний артист. Як відомо, нещодавно Дзідзьо розлучився з артисткою Ярославою Притулою, яка виступає під псевдонімом Slavia.

Співак часто радує шанувальників новим контентом в Instagram. Цього разу він виклав нове портретне фото. На знімку артист співає на сцені, в його руках мікрофон, а сам він одягнений в класичний чорний костюм.

Шанувальники виконавця захоплено відреагували на фото і прокоментували приємними словами: "відмінне фото", "Національний талант України", "співає на повну", "Мега крутий артист, обожнюю ваше виконання Гімну України", "обожнюю Михайла, яка талановита людина, аплодую стоячи. Справжній скарб України. Удачі!"

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