Відома українська ведуча і зірка "Фабрики Зірок-3" Тетяна Воржева захопила образом
Як повідомляє Politeka.net, Краса Анджеліни Джолі-річ настільки легендарна, що у неї з самого старту кар'єри було чимало наслідувачів. Але не було того, хто настільки на неї схожий, як українська артистка Таня Воржева.
Досить тільки поглянути на її публікації в Instagram, щоб побачити цю схожість.
Останні кадри були зроблені під час виступу Воржевої на одній зі сцен. Аутфіт дівчини складався суцільно з трендових речей літа. Така модель сукні сьогодні є у кожної інста-модниці. Сукню-комбінацію на тонких бретельках вона доповнила босоніжками на каблучку.
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З аксесуарів співачка підібрала лаконічні сережки і браслет в тон до чарівного вбрання. Біляве волосся вона завила у великі локони, а на обличчя нанесла легкий макіяж.
Фанати також не випустили з уваги струнку фігуру Воржевої, засипавши її палаючими емодзі і хвалебними коментарями. Деякі сплутали її з Монро: "Навіть без макіяжу її можна сплутати з Джолі", "Крутизна", "Нарешті 😍мій улюблений образ. Дуже красиво", "Вилита Мерилін Монро - жива", "Скільки любові і ніжності".
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