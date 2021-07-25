Навіть без макіяжу їх можна сплутати

Відома українська ведуча і зірка "Фабрики Зірок-3" Тетяна Воржева захопила образом

Як повідомляє Politeka.net, Краса Анджеліни Джолі-річ настільки легендарна, що у неї з самого старту кар'єри було чимало наслідувачів. Але не було того, хто настільки на неї схожий, як українська артистка Таня Воржева.

Досить тільки поглянути на її публікації в Instagram, щоб побачити цю схожість.

Останні кадри були зроблені під час виступу Воржевої на одній зі сцен. Аутфіт дівчини складався суцільно з трендових речей літа. Така модель сукні сьогодні є у кожної інста-модниці. Сукню-комбінацію на тонких бретельках вона доповнила босоніжками на каблучку.

З аксесуарів співачка підібрала лаконічні сережки і браслет в тон до чарівного вбрання. Біляве волосся вона завила у великі локони, а на обличчя нанесла легкий макіяж.

Фанати також не випустили з уваги струнку фігуру Воржевої, засипавши її палаючими емодзі і хвалебними коментарями. Деякі сплутали її з Монро: "Навіть без макіяжу її можна сплутати з Джолі", "Крутизна", "Нарешті 😍мій улюблений образ. Дуже красиво", "Вилита Мерилін Монро - жива", "Скільки любові і ніжності".

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