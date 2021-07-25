Відома українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик вразила українців яскравим знімком

40-річна телеведуча Ліля Ребрик на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, за що любить літо, передає Politeka.net.

«Люблю літо за його яскраві фарби, навіть коли ти з головою в роботі: за стиглу, аж багряну полуницю (і божественно смачну, звісно); за майже чорну від соковитості черешню (хоч відрами її їж, а все одно не наїстися!); за смугастого кавуна, яким можна легко втамувати літню спрагу (і неможливо зупинитися!); за яскраво червоні і жовті томати (ще одна моя літня слабкість!); за небесну гладь води у морі, в озері та навіть басейні! І за жовтогарячий пісок під ногами; за зелень літнього поля і лісу і за золоті соняшники» - поділилася зірка телеекранів.

Також вона показала фото, на якому позує в яскраво помаранчевій сукні.

«Люблю літо, бо воно наповнює життя фарбами - такими, якими їх вигадав сам творець і сама природа!» - підсумувала телеведуча.

Одкровення зірки звучить неймовірно життєрадісно і натхненно.

«Неперевершена та вишукана красуня», - резюмували користувачі мережі.

Нагадаємо, Лілія Ребрик у заплямованій футболці показала, як справляється з дітьми.

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