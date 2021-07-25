Відомий ведучий "Холостяка" і "Холостячки" Григорій Решетник поділився новим відео

Відомий український шоумен Григорій Решетняк прославився своєю участю в програмах "Холостяк" і "Холостячка". І як повідомив сам ведучий, тепер він засвітиться і в програмі "Україна має талант". Про це повідомляє Politeka.net

Григорій активно веде соціальні мережі і ділиться моментами зі свого життя зі своїми шанувальниками. Цього разу ведучий поділився невеликим відео. На кадрах він йде в святковому костюмі, на тлі нього величезний маєток поруч з водою. Як повідомив Григорій, він перебуває на підготовці до весілля.

"Всім привіт, я сьогодні у Львові. Бачите яка краса! Веду дуже красиве весілля. Зараз остання підготовка. Гості десь недалеко. Ну що, будьте коханими і любите, влаштовуйте собі свята, вони надихають і заряджають. Класного дня", побажав телеведучий.

Шанувальники Григорія позитивно відреагували на відео: "Красунчик, ти обоятелен! А твій голос заворожує", "Якою б красивою весілля не була, ведучий кращий!", "Гриша, ви такий хороший!".

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