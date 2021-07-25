Актор і зірка "Дизель шоу" Сергій Писаренко поділився новим фото
Як повідомляє Politeka.net, Сергій Писаренко є відомим шоуменом і артистом проекту "Дизель шоу". Він прославився своєю участю в КВК з Євгеном Нікішиним. Також він активно веде свої соціальні мережі і ділиться новим контентом.
Цього разу Сергій поділився новою фотографією. На знімку актор у своєму творчому амплуа: жовтій сорочці і в картатих штанях на підтяжках. Поруч з ним актор з "Дизель шоу" в образі Елвіса Преслі, на ньому білий костюм з червоним шарфом.
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"Елвіс живий", підписав шоумен публікацію.
У Сергія близько 130 передплатників, також публікація набрала більше 230 лайків за короткий час.
Під фотографією Сергія Писаренка зібралося трохи коментарів, але один шанувальник жартівливо підмітив: "Сергій у тебе погляд хтивого кота який побачив сметану". Решта шанувальників відповіли реакціями у вигляді емоджі.
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