Телеведуча Леся Нікітюк розповіла про свої переживання під час відпочинку на курорті

Як повідомляє Politeka.net, відома українська ведуча Леся Нікітюк вирушила на відпочинок до Чорногорії. Дівчина активно веде соціальні мережі і показує моменти з відпочинку в своєму Instagram.

Нещодавно, Леся показала шанувальникам кумедне відео, де мало не впала з яхти заради фото. Але виявилося, що ця ситуація принесла дівчині фізичні травми у вигляді гематом на спині. Також в цьому відео вона висловлює злість і невдоволення до деяких коментаторів.

"Так як я вчора дуже сильно впала з човна і у мене велика гематома на попереку, я вважаю що свою ненависть і злість я можу сміливо зігнати на людей, які пишуть під постами "а я багатенький, хочу поділитися з вами грошима". Я вас внесу в бан! Ви дістали розводити моїх улюблених підписників", коментує ситуацію телеведуча.

У телеведучої дійсно під кожною публікацією є коментарі подібного роду. У цього відео немає ні лайків, ні коментарів оскільки даний формат не передбачає їх.

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