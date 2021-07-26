Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин породував милим фото зі своєю нареченою Іванною

Знімком на своїй сторінці в Instagram поділилася дівчина, а Роман зробив репост, пише Politeka.net.

Роман Сасанчин вже кілька років зустрічається з дівчиною Іванною, якій зараз 23 роки. Після перемоги на шоу "Голос країни" Сасанчин виграв квартиру в Києві, куди і перебрався разом з коханою. Ремонту в оселі на той момент не було. Хлопці облаштовували все своїми силами.

Нещодавно шанувальників пари стривожило про те, кохані посварилися. Однак, схоже, зараз вже все добре.

На новому фото Роман цілує Іванну. "Люблю Бу❤", - підписала вона кадр.

Нагадаємо, 1 червня стало відомо, що Роман Сасанчин зробив пропозицію коханій.

Познайомилися вони в компанії спільних друзів. Спочатку Іванна холодно реагувала на залицяння Романа, але пізніше співак зміг розтопити її серце.

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