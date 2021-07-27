На телеканалі "1+1" анонсували артистів з нового сезону "Танці з зірками", шанувальники приголомшені

Як повідомляє Politeka.net, вже скоро відбудеться новий сезон популярного проєкту "Танці з зірками". Раніше солістка групи KAZKA Олександра Зарицька приєдналася до участі в шоу і кинула виклик своєму колезі.

На сторінці каналу "1+1" в Інстаграм опублікували нове промо до шоу "Танці з зірками". Цього разу анонсували українського популярного актора Олексія суворовця.

"Новий учасник п'ятого сезону "Танці з зірками" - зірка серіалів Олексій Суровцев. Естафету він прийняв від солістки групи Kazka Олександри Зарицький. А свій виклик кидає зірці "жіночого кварталу" Насті Оруджевій. Олексій ділиться планами: "від участі в шоу очікую драйву, емоцій за рахунок подолання труднощів, змагального адреналіну. І хоч трохи навчитися бальним танцям". Як вам він в ролі учасника шоу? Пишіть свою думку", пишуть автори сторінки.

У коментарях шанувальники завалили публікацію негативними думками: "Андрія Данилка давайте!", "Хто ці люди?", "Краще б передав учаснику "Жіночого кварталу" Міщерякову або Міхієнку", "Зірки закінчилися?", "Напевно це останній сезон танців, раз вже все так погано з учасниками".

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