Архівне фото Дана Балана в компанії Віри Брежнєвої вразило шанувальників

Дан Балан досить часто влаштовує зі співачками колаборації і знімає спільні кліпи для залучення уваги. Одним з успішних і популярних кліпів став запис з Вірою Брежнєвою»Наше літо".

Вже не одні рік пройшов з моменту виходу, але фанати все ще публікують архівні кадри зі зйомок, захоплюючись колаборацією і результатами співпраці в загальному. Примітно, що зараз Дан повністю зайнятий роботою і припинив вести Instagram, приділяючи увагу собі.

«Робочий процес. Кліп "Наше літо" 🥰 🥰 🥰 " - сказано в підписі до кадру.

Шанувальники відреагували по-різному, не обійшлося і без У поминання Тіни Кароль, з якою артисту приписували роман:

"Молодці!; Класний кліп, сюжет, знімальна група, ну і звичайно ж класнючі наші головні герої Віра Брежнєва і ДАН БАЛАН❤️; пісня і кліп такі чудові ❤️; не єдиною Тіною...; ну ось при чому тут Тіна...вона звичайна колега, як і всі. І так, Дан окрема особистість, окремий артист. Шкода, що з нього здідали приставку до Кароль; це реальний кадр зі зйомок кліпу "Наше літо" з Вірою Брежнєвою. Кадр з острова Корсика, на якому знімали кліп».

Нагадавши, Кароль в напівпрозорому боді задерла ніжку на спітнілого Дана Балана:"а все могло бути по-іншому".

Як повідомляла Politeka, Балана показали біля басейну в обнімку з Тіною Кароль:"Я трохи Богу душу не віддала".

Також Politeka писала, що Тіна Кароль, романтично посміхаючись, розповіла про головного чоловіка свого життя:"він мій".