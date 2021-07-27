Бек-вокалістка, співачка Таюне( Таїсія Сватко), яку підозрюють в особистих стосунках з Олегом Винником, здивувала новими образами
Український співак Олег Винник, Як відомо, давно і дуже ретельно приховує особисте життя. однак в мережі вже підозрюють, що дружина артиста набагато ближче до нього, ніж їм здавалося. На думку шанувальників, співак одружений на своїй бек-вокалістці, співачці Таюні.
Таїсія в свою чергу ніяку інформацію не коментує, але з радістю ділиться з фанатами різними кадрами з їх виступів і навіть встигла обзавестися своєю групою шанувальників.
У мережі кажуть, що Олег Винник і Таїсія Сватко познайомилися ще в музичному гуртожитку. Обидва закохалися і стали зустрічатися, пізніше одружилися. У подружжя є син.
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Шанувальники Таїсії створили фан-сторінки, присвячені їй і в одній з таких опублікували нове фото, захопившись красою і талантом зірки, що позує в стильному чорному вбранні.
"Наша улюблена принцеса🌟; Наша принцеса❤; з добрим ранком!; Доброго дня, наш квіточку! Зірочка!"- відповідають шанувальники в мережі.
Нагадаємо, що Олег Винник повернувся додому зі своєю "таємною дружиною", яскраві фото
Також Politeka писала, що "докази" любові між Винником і його бек-вокалісткою виклали в Мережу