Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова відверто розповіла про свої проблеми

Як передає Politeka.net, відеозвернення дівчина опублікована в своєму Instagram.

"Зараз в житті у мене досить непростий період. Я не можу сказати, що щось відбувається кримінальне катастрофічне, але досить непросто. Я дуже нервова, я постійно плачу. І ці нерви позначаються на моєму фізичному здоров'ї, і моральному, звичайно ж, теж. І я плачу не просто сльозу пустила, у мене починаються якісь... не знаю ... як істерики", - зізналася дівчина.

Також вона додала. що давно не бачилася з мамою, і зараз немає можливості зустрітися.

"І я не можу побачити маму. Мама зараз далеко в іншій країні. І з певних причин ми не можемо побачитися з нею. Від цього мені теж дуже сумно і сумно", - розповіла Даша.

"Що стосується професійного мого зростання, теж є проблеми. У вересні повинен запуститися один цікавий проект, в якому я теж буду брати участь. І я дуже хотіла цього, чекала, візуалізувала. І на початку, коли я готувалася, все плюс-мінус виходило. Але зараз на тлі цих істерик і стресів у мене нічого не виходить", - зізналася вона.

Нагадаємо, нещодавно співак Олег Кензов випустив нову відеороботу на пісню "Ой, як добре". За сюжетом, після бурхливої сварки хлопець з дівчиною миряться і грають гучне весілля. Ульянової дісталася роль нареченої, а Кензов зіграв, звичайно ж, нареченого.

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