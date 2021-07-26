Популярний молодий виконавець Микита Ломакін поділився новим відео

Відомий український співак Микита Ломакін часто радує шанувальників своєю новою творчістю. Виконавець став відомий завдяки проектам "Х-Фактор" і "Голос країни", після чого почав сольну кар'єру. Як відомо, також Микита був у відносинах з популярною співачкою Мішель Андраде. Про це повідомляє Politeka.net.

Цього разу співак поділився кадрами з сільської місцевості з друзями. На фото - поле, Микита стоїть поруч з другом. На хлопця чорна жилетка, яка надіта на футболку і чорно-білі штани.

"Обіцяв кантрі альбом, і дотримав слово", додав до відео співак. І також на відео співак і його друг співають пісню в стилі кантрі на двох мовах.

Шанувальники Микити Ломакіна залишили йому безліч позитивних коментарів: "Ах, скільки дівочих мрій пов'язані із Ломакіним Нікітою та копицею сіна", "Дуже класно", "Прикольно", "Ой, як добре в селі", "Клас", "Любимо тебе".

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