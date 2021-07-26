Відома телеведуча Лілія Ребрик поділилася порадами Як тренує терпіння

Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик активно веде свої соціальні мережі. Часто вона ділиться з шанувальниками порадами і моментами з життя. Про це повідомляє Politeka.net

Цього разу Лілія виклала нове фото в Інстграм. Зараз вона перебуває на відпочинку. На знімку дівчина в одному білому халаті сидить на балконі і показує свої ідеальні довгі ніжки.

"Офіційний девіз цього поста:"рада свою собі сам порадь". Навіяно недавніми "чудовими" рекомендаціями незнайомих людей. Які дурні поради в житті вам давали?

Мій топ:

Не цілуй дівчат в обличчя (навіть не в губи!!!), бо у роті найбільше мікробів в організмі, можуть захворіти, ще й не будеш знати чим!

Ви так часто у кадрі, в інстаграм усе показуєте - не боїтеся, що вас можуть наврочити? Хоча б раз на місяць їздіть до бабки, щоб вас яйцями викачала!

У вас у родині Коронавірус?! Терміново кожні 2 години змащуйте у носі… ватною паличкою з господарським милом!.

І це всього три прекрасних поради, а їх у мене десятки. І, до речі, більшість "в личку" в Instagram! Як я на них реагую? Час з посмішкою, а часом-з посмішкою. Точно можу сказати, що все це тренує моє терпіння і почуття такту!

Який топ дурні поради у вас? Писати. Складемо топ рекомендацій, які Вас шокували або радували!", запитала українців дівчина.

Шанувальники Лілії завалили її позитивними коментарями : "Я за вас дуже рада, ви неймовірна", "Які ніжки", "Ви просто крута і гідний приклад для всіх", "Лілія, дуже вами надихаюся! Ви розумничка!".

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