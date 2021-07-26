Актриса "жіночого кварталу" Ірина Сопонару поділилася новим пікантним фото

Як повідомляє Politeka.net, актриса Ірина Сопонару, якій принесла популярність участь в "жіночому кварталі", славиться своєю красою. Також, раніше вона була учасницею популярного шоу на території СНД "КВН", після чого потрапила в Лігу Сміху.

Дівчина активно розвиває свої соціальні мережі. Цього разу вона поділилася новим фото. Ірина купається в басейні, на ній чорно-білий купальник бандо і сонцезахисні окуляри. Образ доповнюють недбалі кучеряве волосся і таж дівчина спокусливо їсть вишню.

"Monday Mood", написала Ірина Сопонару.

У відповідь на фото шанувальники гумористки залишили їй безліч приємних коментарів: "Гаряче в холодному", "Шикарний вигляд! Шикарна красуня!", "Красуня! Дуже красиво і сексуально", "Побачивши вас в моїй душі розгорілася пожежа", "Спасибі, що залишилася в Україні", "Вишинка на торті".

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