Популярна актриса Ольга Куриленко, яка відома по фільму про Джеймса Бонда, вразила яскравим образом на прогулянці

Як пише Politeka.net, 41-річна зірка сходила на вечерю, одягнувшись в яскраве струмуюче плаття. Артистка підкреслила талію чорним паском, який грайливо був зав'язаний на бантик. Світле волосся Куриленко було розпущене і красиво спадало на плечі. Актриса посміхалася, що робило її фото особливо зачаровуючим.

"Смачна їжа в ресторані Park Chinois в Лондоні! А ще яке приголомшливе місце", - підписала фото зірка.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів. Деякі відзначили, що з темним волоссям зірка виглядала краще.

"Улюблена", «шикарна», «Ти така красива, така мила», «Моя дорога», "Така красива дама", "Ось це так. Ти виглядаєш чудово", "Дорога, ти просто чудова... але мені не подобається світле волосся... сподіваюся, це для ролі в кіно... але ти виглядаєш приголомшливо брюнеткою", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко вразила фігурою в міні-бікіні: "Просто немає слів...".

Також Politeka розповідала, що Куриленко вразила моложавим виглядом без макіяжу: "тобі 21 рік, вірно?".

А ще Politeka писала, що Куриленко в сукні з блискіток перевершила себе:"о, спокусливі ніжки".